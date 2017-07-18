НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югра в лидерах рейтинга по доступности жилья

18.07.2017 15:50

 Список регионов по цене на квартиры составило агентство РИА «Рейтинг». 

Фото: today.kz

Лидирующие позиции сохранили Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь семья с одним ребенком может накопить на типовую двухкомнатную квартиру чуть меньше, чем за два года.

Относительно невысокая стоимость типовых квартир – примерно 2,6 миллиона рублей – вместе с высокими денежными доходами и накоплениями на банковских депозитах могут позволить семьям в этих регионах относительно быстро решить жилищный вопрос, пишут авторы рейтинга.

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