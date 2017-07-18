Югра в лидерах рейтинга по доступности жилья

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.07.2017 15:50

Список регионов по цене на квартиры составило агентство РИА «Рейтинг».

Фото: today.kz

Лидирующие позиции сохранили Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь семья с одним ребенком может накопить на типовую двухкомнатную квартиру чуть меньше, чем за два года.

Относительно невысокая стоимость типовых квартир – примерно 2,6 миллиона рублей – вместе с высокими денежными доходами и накоплениями на банковских депозитах могут позволить семьям в этих регионах относительно быстро решить жилищный вопрос, пишут авторы рейтинга.