В югорские реки выпустили 27 миллионов мальков муксуна и пеляди

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.07.2017 17:07

Многочисленное потомство из икринок вырастили ученые Югорского рыбоводного завода. Такие акции по восполнению популяции проводят в округе с 2013 года.

Эксперты давно уже бьют тревогу - некоторые ценные породы рыб в югорских реках стремительно редеют. Так, чтобы восстановить популяцию одной из самых редких в семействе сиговых пород - муксуна, его выращивают искусственно. Специалистам Югорского рыбозавода удалось завершить первый полный цикл - от икринки до взрослой рыбы, которая даёт потомство. На заводе это занимает около пяти лет. В природе процесс более долгий и рискованный, сообщает ЮграТВ.