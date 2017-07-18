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В югорские реки выпустили 27 миллионов мальков муксуна и пеляди

18.07.2017 17:07

Многочисленное потомство из икринок вырастили ученые Югорского рыбоводного завода. Такие акции по восполнению популяции проводят в округе с 2013 года.

Эксперты давно уже бьют тревогу - некоторые ценные породы рыб в югорских реках стремительно редеют. Так, чтобы восстановить популяцию одной из самых редких в семействе сиговых пород - муксуна, его выращивают искусственно. Специалистам Югорского рыбозавода удалось завершить первый полный цикл - от икринки до взрослой рыбы, которая даёт потомство. На заводе это занимает около пяти лет. В природе процесс более долгий и рискованный, сообщает ЮграТВ.

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