В Сургуте автомобиль «Шевроле Нива» не пропустил скутер

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.07.2017 15:07

Авария произошла в 17 часов 20 минут на ул. Энергостроителей возле дома 15/1.

Фото: 86.mvd.ru

49-летний водитель иномарки при повороте налево не предоставил преимущество в движении второму транспортному средству. 48-летний водитель скутера получил травмы.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3173 нарушения правил дорожного движения. Задержаны 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 8 – за отказ от медицинского освидетельствования и 7 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.