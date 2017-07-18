23 июля на территории ИКЦ «Старый Сургут» пройдет праздник Вардавар

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.07.2017 17:33

Участвовать могут все желающие вне зависимости от национальности, пола и возраста – праздник имеет статус городского.

Фото: stariy-surgut.ru

Традиционный ритуал - массовое обливание водой под песни и танцы. Также участники будут иметь возможность соревноваться в спортивных играх – армянской борьбе кох, армрестлинге, упражнениях с гирями, шахматах и нардах.

Гостей мероприятия ждет и богатая культурно-познавательная программа – участники узнают об истории праздника, его обычаях.

Обливание водой в этот день несет глубокий смысл: считается, что вода смывает все грехи, очищает душу, обновляет жизнь.