НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23 июля на территории ИКЦ «Старый Сургут» пройдет праздник Вардавар

18.07.2017 17:33

Участвовать могут все желающие вне зависимости от национальности, пола и возраста – праздник имеет статус городского. 

Фото: stariy-surgut.ru

Традиционный ритуал - массовое обливание водой под песни и танцы. Также участники будут иметь возможность соревноваться в спортивных играх – армянской борьбе кох, армрестлинге, упражнениях с гирями, шахматах и нардах.

Гостей мероприятия ждет и богатая культурно-познавательная программа – участники узнают об истории праздника, его обычаях.

Обливание водой в этот день несет глубокий смысл: считается, что вода смывает все грехи, очищает душу, обновляет жизнь.

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