В ХМАО задержали группировку по подозрению в краже нефти на месторождении

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.07.2017 18:40

Полиция в Нижневатовске (ХМАО) при поддержке Росгвардии задержала пятерых человек по подозрению в хищении нефтепродуктов с месторождения.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

По версии следствия, подозреваемые перекачали более 17 кубометров сырья из несанкционированной врезки в напорный нефтепровод. Сумма ущерба составила 1,1 млн руб. В ходе обысков в у подозреваемых изъяты нефтяные шланги, отводы, запорная арматура, грузовой и легковой автомобили и компьютеры. Трое задержанных заключены под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по ХМАО.