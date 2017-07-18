Сургутские специалисты помогут при заболеваниях органов грудной клетки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 18.07.2017 19:21
На базе Травматологии начал работу Окружной центр торакальной хирургии.
Фото: surgut.bezformata.ru
Врачи могут оказать плановую и экстренную медицинскую помощь. Они активно применяют современные технологии в своей работе, рассказал руководитель Центра Владимир Корженевский. По его словам, эндоскопическая хирургия позволяет выполнять радикальные вмешательства без широкого рассечения кожных покровов, через точечные проколы, что гарантирует хороший косметический эффект, а самое главное - снижается травматичность операции, сокращаются сроки реабилитации.
В Центре торакальной хирургии планируется проводить до 300 операций в год.
По оценкам специалистов, в настоящее время частота повреждений грудной клетки, связанных с различными, - очень высока. Летальность при этом составляет до 10%, нередко - уже после госпитализации пострадавшего. Основными травмами грудной клетки являются повреждения дыхательных путей, переломы ребер, грудины и лопатки, ушибы легких.