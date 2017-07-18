НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутские специалисты помогут при заболеваниях органов грудной клетки

18.07.2017 19:21

На базе Травматологии начал работу Окружной центр торакальной хирургии. 

Фото: surgut.bezformata.ru

Врачи могут оказать плановую и экстренную медицинскую помощь. Они активно применяют современные технологии в своей работе, рассказал руководитель Центра Владимир Корженевский. По его словам, эндоскопическая хирургия позволяет выполнять радикальные вмешательства без широкого рассечения кожных покровов, через точечные проколы, что гарантирует хороший косметический эффект, а самое главное - снижается травматичность операции, сокращаются сроки реабилитации.

В Центре торакальной хирургии планируется проводить до 300 операций в год.

По оценкам специалистов, в настоящее время частота повреждений грудной клетки, связанных с различными, - очень высока. Летальность при этом составляет до 10%, нередко - уже после госпитализации пострадавшего. Основными травмами грудной клетки являются повреждения дыхательных путей, переломы ребер, грудины и лопатки, ушибы легких.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че