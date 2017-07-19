В когалымской больнице внедряется новая система записи на приём

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.07.2017 09:58

С 1 августа в Когалымской городской больнице вводится новая система электронной записи на приём к врачу через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сделать это могут только зарегистрированные пользователи.

Фото: mos.news

Для удобства пациентов регистрация в ЕСИА бесплатно производится в холле поликлиники по обслуживанию взрослого населения медучреждения ежедневно в будние дни. Для этого необходимо предоставить всего несколько документов: паспорт, СНИЛС и номер мобильного телефона; процедура занимает несколько минут.

Самостоятельную регистрацию желающие могут пройти на Портале государственных услуг Российской Федерации.

Регистрация в ЕСИА позволит пациентам Когалымской больницы в режиме он-лайн легко и быстро записаться на приём к специалистам медучреждения, а также выбрать наиболее удобное время посещения без очередей.