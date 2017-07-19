НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Нягани запущен завод по изготовлению асфальта

19.07.2017 14:09

 Он способен практически полностью перекрыть потребности региона в дорожном покрытии. 

Планы только на этот сезон - 300 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Производители уверяют - качество получаемой смеси высокого уровня. Специальная лаборатория берёт пробы с каждой отгруженной машины. Здесь же отслеживается и качество проводимой укладки асфальтобетона.

Помимо самого завода, стоимость которого составила 100 миллионов рублей, в Нягани закупили спецтехнику и оборудование, необходимые для производства качественного асфальта. Новый завод полностью отвечает международным экологическим стандартам. Благодаря современной системе фильтрации производство абсолютно безопасно для окружающей среды. 

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