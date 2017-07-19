НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Начальника отдела военного комиссариата Сургута будут судить за передачу взятки

19.07.2017 14:23

По версии следствия, в июле прошлого года мужчина передал 120 тысяч рублей одному из преподавателей Тюменского высшего военного командного училища. Это он сделал для племянника своего знакомого, которому таким образом пытались помочь поступить в учебное заведение. 

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, преподавателя-взяточника военный суд Екатеринбурга оштрафовал на 100 тысяч рублей. А в отношении начальника отдела военного комиссариата по г.Сургуту и Сургутскому району заведено уголовное дело, которое на данный момент направлено в суд.

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