Сургутские спасатели готовятся к ухудшению пожарной ситуации в августе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.07.2017 15:14

В управлении по делам ГО и ЧС администрации города рассказали, что в целом лето 2017 года не дает поводов для беспокойства.

По прогнозам сотрудников ведомства, теплый август, скорее всего, принесет с собой неприятные сюрпризы. Уже принято решение усилить контроль в местах отдыха горожан. Это речка Черная, лесной массив возле поселка Белый Яр и территория водохранилища, сообщает «Сургутская трибуна».

Добавим, в этом году лесных пожаров не было, в то время как в прошлом – зарегистрировано 16 возгораний.