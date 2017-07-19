НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Кадеты лицея им. генерал-майора В.И. Хисматулина приняли участие в профилактической акции «Безопасный пешеходный переход»

19.07.2017 16:07

 Юные пропагандисты вместе с автоинспекторами совершили пеший патруль по одному из микрорайонов города, где обращались к пешеходам, а также юным велосипедистам. 

Фото: ГИБДД по Сургуту

Они рекомендовали соблюдать правила безопасного перехода через пешеходный переход. Ребята раздавали памятки безопасности, а также световозвращающие элементы в качестве дополнительного источника безопасности.

А в конце мероприятия, кадеты передали в Госавтоинспекцию художественные работы. Рисунки безопасности разместились на информационных стендах ГИБДД, которые постоянно будут «напоминать» посетителям о Правилах дорожного движения. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че