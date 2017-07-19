НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Кадеты лицея им. генерал-майора В.И. Хисматулина приняли участие в профилактической акции «Безопасный пешеходный переход»
- 19.07.2017 16:07
Юные пропагандисты вместе с автоинспекторами совершили пеший патруль по одному из микрорайонов города, где обращались к пешеходам, а также юным велосипедистам.
Фото: ГИБДД по Сургуту
Они рекомендовали соблюдать правила безопасного перехода через пешеходный переход. Ребята раздавали памятки безопасности, а также световозвращающие элементы в качестве дополнительного источника безопасности.
А в конце мероприятия, кадеты передали в Госавтоинспекцию художественные работы. Рисунки безопасности разместились на информационных стендах ГИБДД, которые постоянно будут «напоминать» посетителям о Правилах дорожного движения.