Кадеты лицея им. генерал-майора В.И. Хисматулина приняли участие в профилактической акции «Безопасный пешеходный переход»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.07.2017 16:07

Юные пропагандисты вместе с автоинспекторами совершили пеший патруль по одному из микрорайонов города, где обращались к пешеходам, а также юным велосипедистам.

Фото: ГИБДД по Сургуту

Они рекомендовали соблюдать правила безопасного перехода через пешеходный переход. Ребята раздавали памятки безопасности, а также световозвращающие элементы в качестве дополнительного источника безопасности.

А в конце мероприятия, кадеты передали в Госавтоинспекцию художественные работы. Рисунки безопасности разместились на информационных стендах ГИБДД, которые постоянно будут «напоминать» посетителям о Правилах дорожного движения.