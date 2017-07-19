В Ханты-Мансийске на Иртышской набережной прошёл семейный блиц-турнир по шахматам «Папа, мама, я – шахматная семья»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.07.2017 16:53

Он стал одной из площадок общественного мероприятия «ПикникХМ».

Турнир был организован Федерацией шахмат ХМАО-Югры при поддержке компании «Газпромнефть-Хантос» в рамках проекта «Мир шахмат» программы социальных инвестиций «Родные города». Соревнования проходили в 7 туров по швейцарской системе, контроль времени – 10 минут каждому участнику.

Всего в турнире приняли участие 27 семей из них 25 из Ханты-Мансийска, 1 из Нягани и 1 из Лангепаса. Первое место в итоге досталось семье Тангатаровых, второе – семье Калмачевских, а третье – семье Алексеенко.