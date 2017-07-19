В Сургуте охранник одного из кафе выстрелил клиентке в глаза из перцового баллончика

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.07.2017 17:25

Об этом в соцсети сообщают очевидцы. В группе «К-Информ» появились и фотографии с места происшествия.

По словам свидетелей инцидента, женщина была пьяна и вела себя неадекватно — во время конфликта один из охранников достал перцовый баллончик и выпустил струю газа ей в лицо.

Этот инцидент активно обсуждается в соцсетях. Многие считают, что охрана заведения могла не применять спецсредство. Ни детали конфликта, ни состояние девушки неизвестно. Однако нашлись и защитники охранников заведения. Пользователи пишут, что сургутянка «сама виновата — набросилась на охрану. А это их работа, чтоб такие люди не бросались на посетителей».