НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте охранник одного из кафе выстрелил клиентке в глаза из перцового баллончика

19.07.2017 17:25

Об этом в соцсети сообщают очевидцы. В группе «К-Информ» появились и фотографии с места происшествия. 

По словам свидетелей инцидента, женщина была пьяна и вела себя неадекватно — во время конфликта один из охранников достал перцовый баллончик и выпустил струю газа ей в лицо.

Этот инцидент активно обсуждается в соцсетях. Многие считают, что охрана заведения могла не применять спецсредство. Ни детали конфликта, ни состояние девушки неизвестно. Однако нашлись и защитники охранников заведения. Пользователи пишут, что сургутянка «сама виновата — набросилась на охрану. А это их работа, чтоб такие люди не бросались на посетителей».

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