Глава Сургута отреагировал на позицию города в рейтинге по степени озеленения

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.07.2017 17:36

Крупнейший муниципалитет Югры – в аутсайдерах.

По словам Вадима Шувалова, «это сигнал к тому, чтобы активнее заняться озеленением в городе». Индекс качества городской среды рассчитывали эксперты федерального института медиа, архитектуры и дизайна.

Как пишут сами специалисты, система оценки состоит из 120 показателей, каждый из которых отвечает за определенный тип пространства и отображает степень качества по одному из критериев. Так, в Сургуте состояние городской среды оценивается как удовлетворительное. По некоторым пунктам город набрал 10 из 10 баллов.