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В Окружном кардиодиспансере Сургута возросло количество операций на сердце и сосудах

19.07.2017 19:21

По словам специалистов, это связано с введением в эксплуатацию нового операционно-реанимационного корпуса. 

Фото: okd.ru

В распоряжении кардиохирургов теперь - 3 современных операционных зала, которые соответствуют всем мировым стандартам. Всего за полгода специалисты кардиоцентра выполнили более 2000 операций. Со временем, они планируют повысить пропускную способность операционных в два раза.

Третий корпус кардиологического диспансера – один из самых крупных медицинских объектов в Югре, построенных за последнее время. Ввод его в эксплуатацию позволяет врачам удовлетворить потребность округа в высокотехнологичной кардиохирургической помощи примерно на 100%.

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