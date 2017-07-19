В Окружном кардиодиспансере Сургута возросло количество операций на сердце и сосудах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 19.07.2017 19:21
По словам специалистов, это связано с введением в эксплуатацию нового операционно-реанимационного корпуса.
Фото: okd.ru
В распоряжении кардиохирургов теперь - 3 современных операционных зала, которые соответствуют всем мировым стандартам. Всего за полгода специалисты кардиоцентра выполнили более 2000 операций. Со временем, они планируют повысить пропускную способность операционных в два раза.
Третий корпус кардиологического диспансера – один из самых крупных медицинских объектов в Югре, построенных за последнее время. Ввод его в эксплуатацию позволяет врачам удовлетворить потребность округа в высокотехнологичной кардиохирургической помощи примерно на 100%.