НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Водоёмы Сургута не пригодны для купания

19.07.2017 20:41

Об этом в очередной раз напоминают в Управлении по делам ГОиЧС. 

Однако местных жителей отсутствие таких мест не смущает. Что нередко приводит к печальным последствиям. По данным ведомства, с наступлением теплых дней несчастные случаи происходят все чаще, в том числе и с детьми.

Ежегодно регистрируется около 10 таких ЧП. Только в этом году в водоемах Сургута утонули два человека. В половине всех случаев к трагедии приводит купание в состоянии алкогольного опьянения, в 30% - травмы головы и позвоночника при нырянии. Также причинами происшествий являются судороги, спазмы головного мозга и остановка дыхания при перепаде температур.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че