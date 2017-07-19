Водоёмы Сургута не пригодны для купания

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.07.2017 20:41

Об этом в очередной раз напоминают в Управлении по делам ГОиЧС.

Однако местных жителей отсутствие таких мест не смущает. Что нередко приводит к печальным последствиям. По данным ведомства, с наступлением теплых дней несчастные случаи происходят все чаще, в том числе и с детьми.

Ежегодно регистрируется около 10 таких ЧП. Только в этом году в водоемах Сургута утонули два человека. В половине всех случаев к трагедии приводит купание в состоянии алкогольного опьянения, в 30% - травмы головы и позвоночника при нырянии. Также причинами происшествий являются судороги, спазмы головного мозга и остановка дыхания при перепаде температур.