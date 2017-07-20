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Двое граждан Украины получили почти 20 лет на двоих за сбыт «синтетики» в Сургуте

20.07.2017 10:37

Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. 

Фото: region-news.info

Каждый из подсудимых получил по 9 лет и 7 месяцев колонии строгого режима, говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, осужденные через интернет вступили в сговор с человеком, личность которого следствие не установило, и по его указанию распространяли в Сургуте через тайники-закладки синтетические наркотики. В феврале этого года сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность наркосбытчиков.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)

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