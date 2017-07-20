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Больше 500 пожарных извещателей установили в домах югорчан с начала года

20.07.2017 11:51

Инициаторами выступили специалисты Главного управления МЧС по Югре. Им помогали волонтеры и добровольцы. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Датчики установили в домах многодетных и малообеспеченных семей, а также в квартирах людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов. Сами пожарные извещатели помогают обнаружить возгорание на начальной стадии.

Небольшой прибор звуковым сигналом предупреждает об угрозе. Также благодаря встроенному GSM-модулю он передаёт звонки и смс-сообщения о пожаре на телефоны нескольких абонентов, родственников и подразделения пожарной охраны. Такие извещатели устойчивы к ложным срабатываниям и оснащены встроенной сиреной.

До конца года планируется установить более трех тысяч датчиков.

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