Больше 500 пожарных извещателей установили в домах югорчан с начала года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.07.2017 11:51

Инициаторами выступили специалисты Главного управления МЧС по Югре. Им помогали волонтеры и добровольцы.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Датчики установили в домах многодетных и малообеспеченных семей, а также в квартирах людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов. Сами пожарные извещатели помогают обнаружить возгорание на начальной стадии.

Небольшой прибор звуковым сигналом предупреждает об угрозе. Также благодаря встроенному GSM-модулю он передаёт звонки и смс-сообщения о пожаре на телефоны нескольких абонентов, родственников и подразделения пожарной охраны. Такие извещатели устойчивы к ложным срабатываниям и оснащены встроенной сиреной.

До конца года планируется установить более трех тысяч датчиков.