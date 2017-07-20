Госдума одобрила введение запрета бесплатного багажа при невозвратном билете

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.07.2017 12:31

При возвратных, в свою очередь, право брать багаж минимум в 10 кг предлагается сохранить. Соответствующие поправки, согласно инициативе, должны быть внесены в Воздушный кодекс России.

Фото: ovesti.ru

Об условиях провоза багажа, согласно документу, пассажиров будет обязан информировать перевозчик.

Кроме того, законопроект предусматривает право авиакомпании на расторжение договора воздушной перевозки пассажира в одностороннем порядке. Это действие, согласно инициативе, может быть оправдано в связи с отказом пассажира воздушного судна оплатить провоз багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором.

Закон, как уточняется в документе, вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.