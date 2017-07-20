НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Госдума одобрила введение запрета бесплатного багажа при невозвратном билете

20.07.2017 12:31

 При возвратных, в свою очередь, право брать багаж минимум в 10 кг предлагается сохранить. Соответствующие поправки, согласно инициативе, должны быть внесены в Воздушный кодекс России. 

Фото: ovesti.ru

Об условиях провоза багажа, согласно документу, пассажиров будет обязан информировать перевозчик.

Кроме того, законопроект предусматривает право авиакомпании на расторжение договора воздушной перевозки пассажира в одностороннем порядке. Это действие, согласно инициативе, может быть оправдано в связи с отказом пассажира воздушного судна оплатить провоз багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором.

Закон, как уточняется в документе, вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че