НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На острове Пхукет в Таиланде с крыши отеля упала туристка из Югры

20.07.2017 13:47

 От полученных травм она скончалась. 

Фото: Topnews.ru

Как пишет ряд СМИ, туристка отдыхала вместе со своей 14-летней дочерью. В момент гибели матери ребенок находился в номере.

Федеральное агентство новостей сообщает, что погибшая женщина работала младшим медицинским работником в больнице Нефтеюганска.

Причины случившегося пока неизвестны. 

Дочь погибшей накануне в Таиланде россиянки вылетела обратно в РФ, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов, передает ТАСС. По словам дипломата, удалось оперативно решить все вопросы и отправить 14-летнюю девочку домой. Он добавил, что посольство связалось с отцом ребенка, который в настоящее время ожидает ее в России.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че