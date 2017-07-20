На острове Пхукет в Таиланде с крыши отеля упала туристка из Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.07.2017 13:47

От полученных травм она скончалась.

Фото: Topnews.ru

Как пишет ряд СМИ, туристка отдыхала вместе со своей 14-летней дочерью. В момент гибели матери ребенок находился в номере.

Федеральное агентство новостей сообщает, что погибшая женщина работала младшим медицинским работником в больнице Нефтеюганска.

Причины случившегося пока неизвестны.

Дочь погибшей накануне в Таиланде россиянки вылетела обратно в РФ, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов, передает ТАСС. По словам дипломата, удалось оперативно решить все вопросы и отправить 14-летнюю девочку домой. Он добавил, что посольство связалось с отцом ребенка, который в настоящее время ожидает ее в России.