НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В ближайшей перспективе в Сургуте может появиться новый многофункциональный комплекс

20.07.2017 14:29

 С предложением реализовать инвестиционный проект выступила компания «СФК «Сургутгазстрой». 

Уникальность объекта заключается в его универсальности – здесь возможно будет проводить мероприятия любого уровня и любого формата с одновременным присутствием до 5000 человек. Он объединит под одной крышей спортивный манеж для проведения соревнований, централизованную спортивную школу, концертный зал и экспо-центр.

Проект уже одобрен инвестиционным советом при главе Сургута.

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