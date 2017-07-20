Больше пяти тысяч нарушений выявила Госинспекция труда в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.07.2017 15:20

16% из них найдены в организациях, предоставляющих транспортные услуги. Далее идут предприятия строительной отрасли и сферы ЖКХ – 14% и 12% соответственно.

Фото: belchas.by

Всего за полгода специалисты Государственной инспекции труда провели почти полторы тысячи проверок. Больше тысячи – по обращениям граждан.

По данным ведомства, удалось погасить задолженность по зарплате на 533 миллиона рублей. Деньги смогли получить около семи тысяч работников. Также вскрылись факты выплаты заработной платы ниже суммы прожиточного минимума, установленного в Югре.

При вмешательстве Госинспекции семи рабочим произвели доплату, а это 26 тысяч рублей.