НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Сегодня с 17.00 до 20.00 часов на территории Сургута будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход»
- 20.07.2017 16:16
В его рамках сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнят пешеходам и водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Фото: news.rambler.ru
Автоинспекторы при патрулировании будут уделять особое внимание водителям, которые не пропускают пешеходов и пешеходам, которые нарушают правила дорожного движения.
Добавим, 168 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими зарегистрировано в Сургуте с начала 2017 года, в которых 199 человек получили ранения различной степени тяжести, 3 погибших.
53 дорожно-транспортных происшествий произошли с участием пешеходов, при которых 54 человека пострадали.