Сегодня с 17.00 до 20.00 часов на территории Сургута будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.07.2017 16:16

В его рамках сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнят пешеходам и водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Фото: news.rambler.ru

Автоинспекторы при патрулировании будут уделять особое внимание водителям, которые не пропускают пешеходов и пешеходам, которые нарушают правила дорожного движения.

Добавим, 168 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими зарегистрировано в Сургуте с начала 2017 года, в которых 199 человек получили ранения различной степени тяжести, 3 погибших.

53 дорожно-транспортных происшествий произошли с участием пешеходов, при которых 54 человека пострадали.