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Высокий класс пожарной опасности ожидается на территории Березовского и Белоярского районов

20.07.2017 16:24

 На этих территориях до 25 июля введен особый противопожарный режим. Также он действует в Ханты-Мансийском районе.

Напомним, в этот период полностью запрещаются любые действия с открытым огнём, в том числе посещение лесов. Нельзя разводить костры на дачных участках, в местах отдыха, запрещается сжигать мусор и сухую растительность.

Нарушителям придется заплатить штраф: для граждан - от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.

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