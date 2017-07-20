НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югра получит средства на поддержку детей с аутизмом

20.07.2017 17:48

Окружной департамент соцразвития выиграл грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всего на конкурс заявилось 18 регионов. Денежные средства получат 14 из них, в том числе и Югра.

Около 3 млн рублей пойдут на оказание помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра. По данным ugra-news.ru, общий объем финансирования превышает 9,5 млн рублей. Большая часть направлена из окружного бюджета. На эти средства планируется приобрести специализированное диагностическое и медицинское оборудование.

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