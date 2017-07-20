Галерея «Стерх» предлагает обширную летнюю программу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.07.2017 18:21

В июле и августе сургутян ждут интерактивные экскурсии, игровые программы и арт-занятия.

Фото: stariy-surgut.ru

Выставочная деятельность будет представлена тремя экспозициями для детей любого возраста и взрослых, а именно выставкой живописи и графики «Вернисаж сургутских художников» и «Арт-Сургут», представляющей произведения дизайнеров, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного творчества.

В совокупности экспозиции дают посетителям представление о современном искусстве, разнообразии его жанров и форм.

Другая интерактивная выставка «Юганский заповедник: удивительный мир болот» - позволяет побывать в заповеднике, не покидая города и предлагает познакомиться с таинственной жизнью болот нашего края (выставка приурочена к 100-летию заповедной системы России).