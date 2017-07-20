Общественные активисты проведут серию субботников на Барсовой горе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.07.2017 19:40

В прошлом году туда приезжала убирать территорию губернатор Югры Наталья Комарова. Тогда она подписала ряд информационных табличек, призывая беречь природу и не мусорить.

Однако, таблички исчезли, отдыхающие продолжают оставлять бытовые отходы, а некоторые даже выбрасывают сюда ненужные шины, мебель и другой крупногабаритный хлам, пишет «Сургутская трибуна».

Количество свалок накануне пересчитала группа активистов из Белого Яра – получилось больше двадцати. Они же приняли решение устроить целую серию субботников с привлечением спецтехники. Первая из запланированных генеральных уборок Барсовой горы состоится 22 июля в 10 утра.