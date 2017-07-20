НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Общественные активисты проведут серию субботников на Барсовой горе

20.07.2017 19:40

 В прошлом году туда приезжала убирать территорию губернатор Югры Наталья Комарова. Тогда она подписала ряд информационных табличек, призывая беречь природу и не мусорить. 

Однако, таблички исчезли, отдыхающие продолжают оставлять бытовые отходы, а некоторые даже выбрасывают сюда ненужные шины, мебель и другой крупногабаритный хлам, пишет «Сургутская трибуна».

Количество свалок накануне пересчитала группа активистов из Белого Яра – получилось больше двадцати. Они же приняли решение устроить целую серию субботников с привлечением спецтехники. Первая из запланированных генеральных уборок Барсовой горы состоится 22 июля в 10 утра.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че