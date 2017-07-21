Турнир по дворовому футболу проведут в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.07.2017 08:39

Он состоится в рамках развития соответствующего городского проекта. Мероприятие организует команда депутата сургутской Думы Алексея Кучина и городская Федерация футбола.

Фото: my-ivanovo.ru

22 июля на площадке по проезду Взлетному, 4, в 11 утра сразятся юные футболисты 25 и 27-ого микрорайонов. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет.

Победители турнира будут защищать честь своего района на городских соревнованиях и оспорят звание Чемпиона города по дворовому футболу.