НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Житель Белого Яра украл с дачного участка мотокультиватор и бензопилу

21.07.2017 09:55

Сумма ущерба составила 3 000 рублей. 

Полицейские выяснили, что кража произошла в течение двух дней, когда хозяин отсутствовал на дачном участке. Злоумышленник проник в пристройку путем взлома навесного замка и вынес технику. 27-летнего вора оперативно задержали. Похищенное имущество изъято.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че