Житель Белого Яра украл с дачного участка мотокультиватор и бензопилу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.07.2017 09:55

Сумма ущерба составила 3 000 рублей.

Полицейские выяснили, что кража произошла в течение двух дней, когда хозяин отсутствовал на дачном участке. Злоумышленник проник в пристройку путем взлома навесного замка и вынес технику. 27-летнего вора оперативно задержали. Похищенное имущество изъято.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.