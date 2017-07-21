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Сборная Югры примет участие в чемпионате России по пожарно-спасательному спорту

21.07.2017 11:29

 35 спортсменов будут защищать честь региона на соревнованиях, которые пройдут с 26 по 30 июля в г. Подольске, сообщает Пожнадзор по Сургутскому району. 

Соперниками югорчан станут 14 команд главных управлений МЧС России по субъектам страны.

В конце июня команда Югры прошла отборочный тур, став победителем зональных соревнований ведомства, состоявшихся в Челябинске. Сборная Югры - одна из сильнейших команд страны. Благодаря неоднократным победам в соревнованиях различного уровня команда на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в турнирных таблицах.

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