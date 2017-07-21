Свыше половины югорчан отмечают снижение уровня коррупции в регионе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.07.2017 12:08

Это значительно больше, чем годом ранее. Тогда такое снижение заметили 12% жителей.

Чиновники связывают это с эффективной антикоррупционной работой. Между тем, необходимо обратить внимание на детали, их географический и предметный ракурс – какие виды коррупции беспокоят людей прежде всего, в каких муниципалитетах отмечается повышенный коррупционный фон, прокомментировал исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин.

Стоит отметить, что по мнению жителей, наиболее эффективной мерой профилактики коррупции является расширение сети МФЦ, массовый переход на предоставление электронных услуг.