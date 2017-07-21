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Пенсионерам, уволившимся с работы, ускорили индексацию пенсий

21.07.2017 12:29

 Пенсионерам, уволившимся с работы, пенсии будут индексировать быстрее: не на четвёртый месяц, как сейчас, а уже со следующего. Соответствующий законопроект уже подписал президент Владимир Путин. 

Напомним, пенсионеры жаловались на новый порядок перерасчёта пенсий. Из-за административных процедур они получают первую пропущенную прибавку с учётом индексации на четвёртый месяц после увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Горячая линия Управления Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-Югре (межрайонного) - 8(3462) 77-88-88, 8 (34667) 2-25-20.

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