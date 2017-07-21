На территории Югры горят 57 гектаров леса

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.07.2017 14:36

Об этом РИА Новости в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

13 лесных пожаров действуют на территории Березовского, Белоярского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Сургутского лесничеств. В ведомстве уточнили, что самое серьезное возгорание зафиксировано в Октябрьском районе на площади около 25 гектаров.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зафиксировано 110 лесных пожаров общей площадью 372 гектара. Как заявили в профильном департаменте, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких возгораний сократилось почти в 2,5 раза, а площадь, пройденная огнем, уменьшилась в десять раз.