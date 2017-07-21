НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Минфин предложил изменить правила оплаты штрафов

21.07.2017 14:26

Предполагается, что бремя возмещения ущерба смогут брать на себя родственники или друзья оштрафованных граждан.

Фото: vr-vyksa.ru

В пояснительной записке к документу указано, что проект Закона разработан «в целях улучшения условий исполнения обязанности по уплате административных штрафов». 

Отметим, что в настоящее время, уплата штрафа возможна только непосредственно лицом, привлеченным к ответственности. Исключение составляют те случаи, когда речь идет об уплате за несовершеннолетнего. Предполагается, что реализация проекта приведет к уменьшению дебиторской задолженности по доходам в бюджеты. При этом предусматривается, что лицо, уплатившее штраф за правонарушителя, не вправе требовать возврата из бюджетной системы уплаченной суммы штрафа.

В настоящее время проект Закона находится на стадии общественного обсуждения. В случае, если документ будет принят, то новая схема уплаты штрафов может распространиться и на автомобильных должников. 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че