НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Свой профессионализм на днях подтвердили водители и слесари структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз»
- 21.07.2017 14:55
Конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди сотрудников уже стали доброй традицией нефтяной компании. Праздник, который устраивает для своих работников «Сургутнефтегаз» сближает всех без исключения, мотивирует и дарит позитивные эмоции.
15 июля в Центре политехнического обучения свой профессионализм подтвердили водители и слесари структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз».
Для победы в конкурсе слесарям на время нужно сдать как теорию, так и практику.
Конкурс водителей проходил на одном из самых современных автодромов в России. Всего побороться за первое место пробовали 124 участника.
По итогам соревнований, первое место в личном первенстве заняли водитель Денис Асфандияров из Сургутского ДРСУ треста «Сургутнефтедорстройремонт» и слесарь Роман Кузьмин из Сургутского УТТ №1. В командном первенстве победили водители Федоровского ДРСУ треста «Сургутнефтедорстройремонт».