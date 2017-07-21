Свой профессионализм на днях подтвердили водители и слесари структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.07.2017 14:55

Конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди сотрудников уже стали доброй традицией нефтяной компании. Праздник, который устраивает для своих работников «Сургутнефтегаз» сближает всех без исключения, мотивирует и дарит позитивные эмоции.

15 июля в Центре политехнического обучения свой профессионализм подтвердили водители и слесари структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз».

Для победы в конкурсе слесарям на время нужно сдать как теорию, так и практику.

Конкурс водителей проходил на одном из самых современных автодромов в России. Всего побороться за первое место пробовали 124 участника.

По итогам соревнований, первое место в личном первенстве заняли водитель Денис Асфандияров из Сургутского ДРСУ треста «Сургутнефтедорстройремонт» и слесарь Роман Кузьмин из Сургутского УТТ №1. В командном первенстве победили водители Федоровского ДРСУ треста «Сургутнефтедорстройремонт».