НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутские врачи пройдут стажировку в Корее

21.07.2017 15:44

Первыми перенимать опыт иностранных медиков отправятся два акушера-гинеколога Клинического перинатального центра. 

Фото: Депздрав ХМАО

В течение двух месяцев наши специалисты будут осваивать современные технологии. В программе, как теория, так и практика. Медики будут принимать участие в операциях и ведении родов. Оба врача свободно владеют английским - это обязательное условие заграничной стажировки, так как обучение проходит именно на этом языке.

Стоит добавить, что до конца года ещё 80 югорских медиков повысят свою квалификацию в ведущих зарубежных клиниках, в том числе в Израиле и Германии.

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