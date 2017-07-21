Сургутские врачи пройдут стажировку в Корее

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.07.2017 15:44

Первыми перенимать опыт иностранных медиков отправятся два акушера-гинеколога Клинического перинатального центра.

Фото: Депздрав ХМАО

В течение двух месяцев наши специалисты будут осваивать современные технологии. В программе, как теория, так и практика. Медики будут принимать участие в операциях и ведении родов. Оба врача свободно владеют английским - это обязательное условие заграничной стажировки, так как обучение проходит именно на этом языке.

Стоит добавить, что до конца года ещё 80 югорских медиков повысят свою квалификацию в ведущих зарубежных клиниках, в том числе в Израиле и Германии.