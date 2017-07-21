Сотрудники Пенсионного фонда России не ходят по квартирам и домам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.07.2017 17:51

Об этом в очередной раз сообщают специалисты. Консультация проходит только в клиентских службах, либо по приглашению предприятий и организаций на их площадках.

Фото: news29.ru

Специалисты ПФР рекомендуют попросить удостоверение, если к вам обращается якобы сотрудник Фонда. Документ содержит фамилию, имя, отчество, должность сотрудника, его фотографию.

Напомним, что в Сургуте участились случаи мошенничества – молодые люди рассказывают, что ПФР проводит «проверку СНИЛСов», и, если это не сделать, человек лишится права на пенсию. А после этого сообщают, что надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Обладая номером СНИЛС, мошенники могут перевести деньги в любой НПФ.

Если вы не подписывали договор, не писали заявление о желании сменить фонд, но ваши средства переведены, обращайтесь с заявлением в Управление ПФР по месту жительства.