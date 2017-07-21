Госдума запретила анонимное пользование мессенджерами

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.07.2017 19:11

Как сообщает «Коммерсант», их организаторы должны будут заключать договоры с операторами связи, что позволит устанавливать личность пользователя по номеру телефона.

Фото: lastnews.com.ua

Мессенджеры также должны будут ограничивать рассылку сообщений по требованию органов государственной власти. Эта инициатива неоднократно критиковалась участниками рынка и экспертами за плохую проработанность и избыточность.

Согласно документу, с июня 2018 года ужесточится ответственность за распространение сим-карт лицами, не имеющими полномочий от оператора.

Штрафы за нарушение закона составят от 2 до 5 тыс. руб. для физических лиц и от 100 до 200 тыс. – для юридических. Иностранных граждан за незаконную продажу сим-карт будут депортировать из страны.