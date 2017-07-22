НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Вчера днем на трассе «Нижневартовск - Радужный» «КамАЗ» не пропустил «BMW X5»

22.07.2017 13:42

Один человек погиб. 

Фото: saroblnews.ru

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «КамАЗ» выезжал с прилегающей территории. Он не предоставил преимущество движущемуся автомобилю марки «BMW X5», за рулем которого находился 25-летний мужчина.  

Произошло столкновение, в результате которого пассажир иномарки погиб, водитель «BMW» и два его пассажира, 25-летняя девушка и 32-летний мужчина получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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