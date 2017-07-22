В Ханты-Мансийске водитель «Хонды» спровоцировал смертельное ДТП

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.07.2017 16:43

21 июля около 23:40 на Объездной дороге в районе 0 километра автодороги «Югра» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Фото: 86.mvd.ru

По предварительным данным 27-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик», двигаясь со стороны СУ-967 в сторону Ханты-Мансийска, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Туарег» под управлением 24-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда Цивик» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель «Фольксвагена» госпитализирован.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку.