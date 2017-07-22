На пленэр «Югорская академичка» съедутся художники со всей России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.07.2017 16:55

Организует масштабное мероприятие, которое пройдет с 7 по 15 августа, Государственный художественный музей.

Фото: ghm-hmao.ru

Ожидается участие двух десятков профессиональных живописцев со всей страны. В Югру прибудут художники из Башкортостана, Свердловской области, Алтайского края и других регионов России.

Пленэр будет проходить в два этапа. С 7 по 10 августа художники прибудут в село Чеускино сельского поселения Сингапай в Нефтеюганском районе. Для местных жителей и непосредственных участников мероприятия состоятся творческие встречи, концерты и мастер-классы.

Уже 11 августа живописцы отправятся в Ханты-Мансийск, где смогут заняться творчеством в наиболее живописных местах города.

В конце пленэра жюри выберет победителей в номинации «Живопись», «Актуальное искусство» и «Графика». А 14 августа в Государственном художественном музее откроется выставка лучших работ «Югорской академички», которые позднее перейдут в фонд музея.