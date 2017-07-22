В Нягани продолжают работу два Офиса врачей общей практики

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.07.2017 17:27

В течение шести месяцев текущего года консультации и лечение здесь получили более 16500 горожан, из которых 778 - стали пациентами Офиса врачей общей практики, открывшегося в июне 2017 года.

Фото: Депздрав ХМАО

Первый офис врачей общей практики на базе Няганской городской поликлиники был открыт в 2007 году, в поселке Лесников, в отдельно стоящем здании. По истечении десяти лет, в июне 2017 года в Нягани состоялось торжественное открытие второго офиса врачей общей практики - теперь в центре города, на первом этаже нового, многоэтажного дома.

В общей сложности в этих мини-поликлиниках укомплектовано 7 участков. К услугам населения представлены: физиолечение, инфузионные процедуры, внутримышечные инъекции, забор крови, дневной стационар и дневной стационар на дому.

С учетом пожеланий граждан, в недавно открывшимся офисе врачей общей практики консультации проводит врач-невролог. В течение июня 2017 года прием невролога посетило более 540 няганцев.

Кроме того, в настоящее время проводится работа по приобретению аппарата УЗИ для проведения обследований жителям обслуживаемой территории.