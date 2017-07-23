Игроки следж-хоккейного клуба «Югра» приступили к тренировкам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.07.2017 18:56

Команда начала подготовку к новому сезону с занятий в бассейне, тренажерном зале, а уже после – к работе с шайбой.

Фото: ugramegasport.ru

«Вкатывание» в сезон чемпионы России по следж-хоккею начали на объектах «ЮграМегаСпорт» — в Центре развития теннисного спорта и Ледовом дворце.

Как рассказал главный тренер СХК «Югра» Александр Зыков, основной акцент во время предсезонки будет сделан на общую выносливость и силовые качества спортсменов. По его словам, дружина намерена отстоять звание чемпионов России.

Первый этап соревнований пройдет с 15 по 24 октября, место проведения еще не утверждено. В рамках предсезонной подготовки югорский следж-хоккеный клуб планирует провести несколько товарищеских встреч, а также побороться за Кубок главы Республики Удмуртия.