НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Уровень преступности в Югре ниже, чем в других субъектах УрФО

24.07.2017 08:46

Об оперативной обстановке в по итогам первого полугодия рассказал главный полицейский региона Василий Романица. 

Фото: 86.mvd.ru

По его словам, криминальная ситуация характеризуется общим снижением числа зарегистрированных преступлений. Меньше совершено умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей и краж. Правоохранителям удалось не допустить роста убийств.

Начальник полицейского Главка отметил стабильную ситуацию в общественных местах, на улицах и в развлекательных заведениях Югры. Сократилась преступность со стороны подростков, ранее судимых лиц, а также пьяных югорчан.

Однако увеличилось количество преступлений экономической направленности. Больше стали выявлять фактов взяточничества, операций с недвижимостью, правонарушений в сфере ЖКХ, ТЭК и налогообложения. 

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