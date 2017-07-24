Уровень преступности в Югре ниже, чем в других субъектах УрФО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.07.2017 08:46

Об оперативной обстановке в по итогам первого полугодия рассказал главный полицейский региона Василий Романица.

Фото: 86.mvd.ru

По его словам, криминальная ситуация характеризуется общим снижением числа зарегистрированных преступлений. Меньше совершено умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей и краж. Правоохранителям удалось не допустить роста убийств.

Начальник полицейского Главка отметил стабильную ситуацию в общественных местах, на улицах и в развлекательных заведениях Югры. Сократилась преступность со стороны подростков, ранее судимых лиц, а также пьяных югорчан.

Однако увеличилось количество преступлений экономической направленности. Больше стали выявлять фактов взяточничества, операций с недвижимостью, правонарушений в сфере ЖКХ, ТЭК и налогообложения.