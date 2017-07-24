Акция «Измерь свое давление!» состоялась в Нижневартовске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.07.2017 09:48

Ее провели специалисты БУ «Центр медицинской профилактики» города.

Фото: Депздрав ХМАО

В мероприятии приняли участие порядка 110 посетителей МФЦ, из них 70 прошли обследование. Горожанам даны рекомендации врача терапевта о том, как измерять давление и как его контролировать. Также были вручены информационные буклеты, в которых подробно рассказано о факторах риска.

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения. Артериальное давление - наиболее распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы.

В то же время это заболевание можно предотвратить или эффективно контролировать, если не забывать главные правила - вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, рационально питаться и включать физическую активность.