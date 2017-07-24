Сургутские дольщики претензий к застройщику не имеют

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.07.2017 11:34

На днях состоялась встреча сторон.

Фото: admsurgut.ru

Обсуждались изменения в сроках сдачи объекта – 18-этажного дома напротив ТРЦ «Вершина». Его обещают ввести в эксплуатацию 4 сентября, а не 30 июня, как планировалось ранее. Все соглашения и извещения дольщикам разосланы в срок. Ни от кого претензий в адрес Администрации Сургута не поступало.

По словам представителя подрядной организации ООО «Формат Плюс» Руслана Галиева, первые договоры были заключены в 2013 году, а уже через год начались проблемы, связанные с затруднением кредитования. Были приостановлены продажи квартир. Ситуация на сегодняшний день урегулирована.

Сейчас объект готов на 90%. Необходимо провести отделочные работы и благоустроить территорию.

К слову, дольщикам, попавшим в неприятную ситуацию три года назад и более, застройщик в качестве компенсации предоставил бесплатные места в подземном паркинге. Их получат 56 человек, заключившие договоры с 2012 по 2015 год. Напомним, сам дом рассчитан на 258 квартир, в нем есть два этажа офисных помещений. Рядом со зданием имеется паркинг на 81 машиноместо.