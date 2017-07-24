НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В 2018 году мест отдыха у воды в Сургуте станет больше

24.07.2017 13:19

В перспективе может появиться и полноценный пляж, но пока для него не нашли подходящей территории, которая отвечала бы всем нормам и требованиям. Об этом «Сургутской трибуне» сообщил и.о. главы администрации города Алексей Жердев. 

Фото: admsurgut.ru

Планами он поделился в ходе масштабного профилактического рейда по водным объектам. Чиновник отметил, что задача властей состоит в том, чтобы не допустить трагедий на воде и сохранить жизнь и здоровье горожан.

Он также подчеркнул, что практика совместных выездов представителей муниципальных властей, профильных ведомств и служб будет проходить регулярно - когда температура воздуха будет выше 20 градусов.

В эти выходные специалисты проинспектировали водную акваторию рек Почекуйка и Обь, а также береговые зоны на р. Черная по ул. Аэрофлотской и технический водоем ГРЭС-2. Несколько человек были остановлены за нарушение правил эксплуатации маломерных судов, а с отдыхающими на берегу – провели профилактические беседы.

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