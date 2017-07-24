НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Жители Урая влияют на формирование городского бюджета

24.07.2017 13:30

Здесь стартовала ежегодная акция «100 предложений в народный бюджет». В прошлом году в ней приняло участие более 4,5 тысяч человек, то есть каждый 13-й житель внёс свои идеи, которые легли в основу главного финансового документа города. 

Примечательно, что в первые годы действия программы местные жители вносили предложения по благоустройству и сносу ветхого жилья. Теперь же чаще поступают инициативы о строительстве новых учебных заведений. Так, в Урае открыл двери новый детский сад. Скоро планируют начать строительство новой школы на 500 мест.

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