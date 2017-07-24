В Нижневартовске более 60 детей заболели менингитом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.07.2017 14:06

Прокуратура города проверила информацию о массовом заболевании в детских учреждениях.

Фото: Todaykhv.ru

Установлено, что с мая по июль 2017 года в больницы за медпомощью обратилось 117 детей, у 62 из них был подтвержден энтеровирусный менингит, сообщает пресс-служба окружного ведомства. Причиной массового заболевания стало пренебрежение санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

Учреждения, в которых заболели дети, не были вовремя закрыты для предупреждения распространения вируса. Медики города, в свою очередь, вовремя не уведомили Роспотребнадзор о случаях заболевания. Дополнительных противоэпидемиологических мер не принималось, профилактика болезни своевременно тоже не началась.

По итогам проверки вынесены представления руководителям Департамента образования, детской поликлиники и окружной клинической больницы. Оштрафованы должностные лица больниц и 13 образовательных учреждений.

Энтеровирусный менингит - вирусное инфекционное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, сильные головные боли и рвота.