В Белоярском районе веден режим ЧС

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 24.07.2017 14:22
Это связано с повышением класса пожароопасности на территории муниципалитета.
Фото: 86.mchs.gov.ru
Такое решение было принято главой района с целью «обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Белоярского района, устойчивого функционирования объектов экономики, подготовки и проведения оперативных мероприятий по тушению лесных пожаров».
Кроме того, особый противопожарный режим введен на территории Октябрьского района и действует в Ханты-Мансийском и Березовском районах.
В повышенной готовности находятся подразделения Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому округу, дислоцирующиеся на территории Белоярского, Октябрьского и Советского районов, а также аэромобильная группа.
По данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов, в Белоярском районе к утру 24 июля специалисты авиационной и наземной охраны лесов выявили девять природных пожаров на площади 181 га. Всего же в лесах Югры в понедельник зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади 673,9 га.