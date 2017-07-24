НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Белоярском районе веден режим ЧС

24.07.2017 14:22

 Это связано с повышением класса пожароопасности на территории муниципалитета.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Такое решение было принято главой района с целью «обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Белоярского района, устойчивого функционирования объектов экономики, подготовки и проведения оперативных мероприятий по тушению лесных пожаров».

Кроме того, особый противопожарный режим введен на территории Октябрьского района и действует в Ханты-Мансийском и Березовском районах.

В  повышенной готовности находятся подразделения Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому округу, дислоцирующиеся на территории  Белоярского, Октябрьского  и Советского районов, а также аэромобильная группа.

По данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов, в Белоярском районе к утру 24 июля специалисты авиационной и наземной охраны лесов выявили девять природных пожаров на площади 181 га. Всего же в лесах Югры в понедельник зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади 673,9 га.

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